15 Августа 2020
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Общество Челябинская область
Карантин, больница (2017) | Фото: okbhmao.ru

В Челябинске из-за карантина по ОРВИ закрыли уже 10 школ

В Челябинске решения по закрытию той или иной школы на сегодняшний день принимаются индивидуально по каждому учебному заведению, такую информацию озвучила 3 февраля на совещании в администрации города начальник управления здравоохранения мэрии Наталья Горлова, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас уровень заболеваемости ОРВИ в городе продолжает расти.

"Закрыты 432 класса из 5 тыс. 645, а также 10 школ. Карантин введен и в учреждениях соцзащиты", - отметила Горлова.

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В Челябинске из-за карантина по ОРВИ закрыли уже 10 школ

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Теги: карантин, ОРВИ, Курган, школы



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