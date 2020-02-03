В Челябинске из-за карантина по ОРВИ закрыли уже 10 школ

В Челябинске решения по закрытию той или иной школы на сегодняшний день принимаются индивидуально по каждому учебному заведению, такую информацию озвучила 3 февраля на совещании в администрации города начальник управления здравоохранения мэрии Наталья Горлова, передает корреспондент Накануне.RU.

Сейчас уровень заболеваемости ОРВИ в городе продолжает расти.

"Закрыты 432 класса из 5 тыс. 645, а также 10 школ. Карантин введен и в учреждениях соцзащиты", - отметила Горлова.