В чемпионате Франции Неймар получил желтую карточку за издевательский финт над соперником

На 38-й минуте матча против "Монпелье" (5:0) бразилец финтом попытался обыграть соперника гостей Арно Суке, пробросив мяч над ним. После этого главный арбитр Жером Бризар о чём-то эмоционально говорил с Неймаром и в результате вынес форварду предупреждение (вероятнее всего, в официальном протоколе квалифицируют наказание как "за споры с судьёй").

Neymar Jr to the referee - “I am playing football” 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/l5AdmVCgp1