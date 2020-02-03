15 Августа 2020
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Спорт За рубежом
Неймар, Жером Бризар (2020) | Фото: REUTERS / Gonzalo Fuentes

В чемпионате Франции Неймар получил желтую карточку за издевательский финт над соперником

В чемпионате Франции по футболу нападающий "ПСЖ" Неймар получил жёлтую карточку после того, как совершил издевательский финт над соперником.

На 38-й минуте матча против "Монпелье" (5:0) бразилец финтом попытался обыграть соперника гостей Арно Суке, пробросив мяч над ним. После этого главный арбитр Жером Бризар о чём-то эмоционально говорил с Неймаром и в результате вынес форварду предупреждение (вероятнее всего, в официальном протоколе квалифицируют наказание как "за споры с судьёй").

Как пишет"Спорт-Экспресс", о причине карточки сообщил партнёр Неймара по команде Преснель Кимпембе. По его словам, арбитр назвал действия унизительными.

"Матч ТВ" отмечает, что в перерыве встречи бразилец начал жаловаться на судью партнёру по команде Марко Верратти: "Я играю в футбол, а он показывает мне жёлтую карточку!".

За иную излишне эмоциональную и грубую речь бразильцу теперь может грозить дисквалификация.

Добавим, что после 22 туров "ПСЖ" лидирует в Лиге 1, имея в своём активе 55 очков. На счету Неймара 15 голов и 10 результативных передач в 18 проведённых играх сезона.

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В чемпионате Франции Неймар получил желтую карточку за издевательский финт над соперником

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Теги: ПСЖ, Неймар, финт, наказание, желтая карточка, судья, дисквалификация



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