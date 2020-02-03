ГТЛК хочет взыскать с авиакомпании "ИрАэро" 410 миллионов рублей

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), которая является одним из крупнейших лизинговых предприятий страны, подала в арбитражный суд на авиакомпанию "ИрАэро". Сумма исковых требований составила 410,7 млн руб.

Как отмечает telegram-канал Арбитр., "ИрАэро" взяла в лизинг три самолета Boeing-777 и рассматривает возможность взять еще два борта такого типа.

ГТЛК уже не в первый раз судится с "ИрАэро" из-за долгов по лизинговым платежам. Так, в 2018 году. лизингодатель хотел взыскать с перевозчика 262 млн руб, в 2019 году – более 700 млн руб.