15 Августа 2020
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Экономика В России
аукционный молоток (2018) | Фото: Sibnovosti.ru

ГТЛК хочет взыскать с авиакомпании "ИрАэро" 410 миллионов рублей

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), которая является одним из крупнейших лизинговых предприятий страны, подала в арбитражный суд на авиакомпанию "ИрАэро". Сумма исковых требований составила 410,7 млн руб.

Как отмечает telegram-канал Арбитр., "ИрАэро" взяла в лизинг три самолета Boeing-777 и рассматривает возможность взять еще два борта такого типа.

ГТЛК уже не в первый раз судится с "ИрАэро" из-за долгов по лизинговым платежам. Так, в 2018 году. лизингодатель хотел взыскать с перевозчика 262 млн руб, в 2019 году – более 700 млн руб.

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ГТЛК хочет взыскать с авиакомпании "ИрАэро" 410 миллионов рублей

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Теги: гтлк, лизинг, ираэро, суд, долги, платежи



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