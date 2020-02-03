15 Августа 2020
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Политика В России
Павел Грудинин (2018) | Фото: vk.com/grudininlive

СМИ: Экс-министр, не пустивший Грудинина в Госдуму, станет депутатом

Бывший министр спорта, член КПРФ Борис Иванюженков может стать депутатом Госдумы, сообщают"Ведомости" со ссылкой на источники в Думе и компартии.

По данным издания, ему могут передать освободившийся мандат однопартийца Михаила Авдеева, чьи полномочия Госдума досрочно прекратила 21 января.

Источники газеты утверждают, что Иванюженков является представителем "авторитетных групп" в Подмосковье. "Скорее всего, была договоренность с Авдеевым - полсрока один, полсрока другой", - сказал источник газеты в КПРФ.

Напомним, мандат стал вакантным после смерти Жореса Алферова. Изначально его должен был получить экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин, но ему было отказано из-за того, что политик не закрыл зарубежные счета по состоянию на 2016 год.

В марте 2019 года Мещанский суд Москвы признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата Грудинину. Иск подавал Борис Иванюженков.

Центризбирком решил отдать мандат первому секретарю красноярского крайкома КПРФ Петру Медведеву, однако тот отказался занять кресло депутата.

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СМИ: Экс-министр, не пустивший Грудинина в Госдуму, станет депутатом

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Теги: Борис Иванюженков, Павел Грудинин, Госдума



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