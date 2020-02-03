"Все спокойно, паники нет": в общежитии ТИУ, где жила студентка из Китая, не боятся коронавируса

Опасное заболевание, из-за которого в Китае, согласно данным комиссии здравоохранения КНР, погиб 361 человек из 17,2 тыс. заболевших, на прошлой неделе добралось до России.

О регистрации первых двух случаев заболевания китайским коронавирусом в Чите и Тюмени сообщила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Заболевшие - граждане Китая.

Впрочем, в Тюменской области озвученные федеральными властями сведения сперва опровергли. И лишь спустя несколько часов после проведенного оперативного совещания глава региона Александр Моор подтвердил: да, все-таки коронавирусная инфекция. Свою заминку с подтверждением информации в департаменте здравоохранения объяснили тем, что первые результаты анализов у пациентки были отрицательные. Наличие инфекции показала повторная диагностика.

Как оказалось, заболевание в Тюмень 28 января "привезла" студентка Тюменского индустриального университета (ТИУ). Девушка проживала в общежитии №5 и прибыла на учебу после окончания каникул. Из КНР она добиралась с пересадками: из Китая прилетела в Новосибирск, а уже оттуда в Тюмень. Вместе с девушкой в Тюмень прилетели четверо молодых людей. Они тоже попали под наблюдение медиков.

В настоящий момент студентка и прилетевшие с ней молодые люди "чувствуют себя хорошо". Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

"Девушка продолжает необходимое лечение и находится под наблюдением медиков из Областной инфекционной клинической больницы. Четыре молодых человека, которые с ней летели в самолете и по этой причине были также госпитализированы, и у которых пробы на коронавирус дали отрицательный результат, тоже чувствуют себя отлично, никаких жалоб не предъявляют.

Врачи отмечают, что температура у всех нормальная - не превышает отметку 36.6. Наблюдение продолжается, как и говорили, все будут оставаться в учреждении не менее 14 дней", - сообщила она.

Сообщается, что на поправку также идет и заболевший коронавирусом китаец из Забайкалья.

Несмотря на это, в сети полно панических предположений, о том, что заболевших в России гораздо больше, просто информация якобы скрывается. В частности, беспокойство, что заболевшие есть и в Сургуте, выразил один из местных жителей города на официальной странице мэра этого города Вадима Шувалова. То и дело информация о новых возможных заболевших появляется в соцсетях и СМИ, иногда обрастая всевозможными домыслами. ФАС России проверяет рекламу: воспользовавшись паникой россиян, некоторые аптеки начали предлагать лекарства от коронавирусной инфекции.

Любопытно, что "коронавирусной истерии" нет в самом общежитии ТИУ. В Студенческом городке ТИУ корреспонденту Накануне.RU сообщили, что в общежитии были приняты все меры по недопущению распространения инфекции. Была проведена обработка помещения, в общежитии дежурят медики. "Скорую" вызвали сразу, как только увидели, что студентка недомогает - до собственной комнаты девушку не допустили, она и другие ребята ждали приезда врачей вместе с вещами в комнате, где проходят заседания совета общежитий. Потому в контакт с другими студентами она не вступала.

Информацию подтверждают и другие учащиеся ТИУ, проживающие в общежитии №5.

"При каждом входе, каждый день у всех проверяют температуру и расспрашивают, нет ли жалоб. Никакой паники нет, все ведут себя спокойно. Действует масочный режим", - прокомментировал ситуацию один из студентов, попросивший не упоминать его имя.

"Студенты, приехавшие из Китая, находятся на обследовании. Никакой паники или угрозы нет. В общежитии круглосуточно дежурят медики. Любой желающий может обратиться к ним и получить направление на сдачу анализа крови", - отметила председатель совета общежития №5 Ольга Сапожникова.

"Маски носят по желанию. Общежитие продезинфицировали. Никто в спешном порядке не отчисляется, из общежития не уезжает", - пояснила студентка Анна.

"В это время я был дома и только сейчас еду в Тюмень, но судя по беседе общежития, все более-менее спокойно, хотя вряд ли там кто-то сознается, что ему страшно", - высказал мнение студент Алексей.

"Ой, да раздута вся эта информация. Раньше птичьим и свиным гриппом пугали. Сейчас коронавирус придумали. Пытаются отвлечь от каких-нибудь важных тем. Вон, Конституцию примут, пока все про коронавирус говорят", - высказалась жительница общежития Анна.

Тем не менее, несмотря на отсутствие паники, студенты призывают ввести карантин и даже создали петицию в соцсети "ВКонтакте". Напомним, с сегодняшнего дня в Тюмени на неделю закрыты школы. Образовательный процесс ведется дистанционно. Подписавшие петицию студенты, отмечают, что у них риск заболеть еще выше, чем у школьников, поскольку высшее образование получает множество иностранцев.

В настоящий момент петицию подписали почти 18 тысяч человек.