При назначении врио главы Прикамья Кремль может разрушить "собянинский пояс"

Мэр Москвы Сергей Собянин, соратники которого возглавляют несколько российских регионов, может "потерять" Пермский край после того, как в Кремле решат, кого назначить и.о. губернатора.

Напомним, отставка прежнего правительства произошла 15 января. В номом кабинете, состав которого оглашен 21 января, губернатор Пермского края Максим Решетников получил пост министра экономического развития страны. С тех пор регион "осиротел", назначение врио до сих пор не произошло.

По назначению губернатора Пермского края около Кремля ждут принципиального решения, рассуждает Telegram-канал "Незыгарь".

"Это будет либо старт разрушения "собянинского регионального пояса", либо его сохранение. Утрата Перми станет для Собянина критическим проблемной – это будет признанием ослабления московского мэра. Между тем, есть мнение, что в Пермь приедет нейтральный человек, равноудаленный и от Собянина – Ротенбергов, и от Ковальчуков. Вероятно, это и будет идеальная форма баланса", - отмечает канал.

Напомним, в отличие от ряда других "преемников", московский градоначальник и выходец из тюменских краев собрал уже целый пояс ключевых регионов в свою корзину, которые могут стать хорошим подспорьем и плацдармом при трансферте власти в 2024 году. География этого актива весьма обширна – весь Урал: от Пермского края до родной Тюменской области, включая (частично и с оговорками!) северные автономные округа Югру и Ямал, сюда же можно отнести крупный промышленный регион – Свердловская область и в качестве бонуса – Курган, с врио главы которого на днях очень тепло пообщался Владимир Путин. Стоит вспомнить и о земляках в федеральном правительстве Владимире Якушеве и Дмитрии Кобылкине.