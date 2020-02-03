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Общество Челябинская область
слушания по генплану Челябинска (2019) | Фото: Накануне.RU

Активисты ОНФ просят Алексея Текслера отменить проект генплана Челябинска

Активисты ОНФ назвали несостоятельным генеральный план развития Челябинска до 2039 года и просят губернатора Алексея Текслера и мэрию отменить проект и разработать новый, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

По словам общественников, существенные ошибки и противоречия, о которых они заявили еще в 2019 г., не были приняты во внимание. В связи с этим, как считают активисты ОНФ, генплан представляет собой сборник формально прописанных тезисов, многие из которых потеряли свою актуальность для Челябинска еще 15–20 лет назад. Так, по проекту, новые микрорайоны будут возводить вблизи промышленных территорий.

"Можно говорить о формировании менее конкурентных жилых зон, уступающих по качеству уже существующим, неких "новых гетто", – считает эксперт ОНФ в Челябинской области Сергей Гордеев.

Студенческий кампус планируется построить в промышленной зоне между кладбищем и шлакоотвалами.

"Возмущает сам факт принудительного "переселения" студентов на территорию, которую освоить в качестве жилой застройки не получится, то есть остается только "загонять" туда тех, у кого выбора нет. Во-вторых, сама идея кампуса подразумевает учебные и жилые зоны в едином пространстве, чего в данном случае не наблюдается. Рядом нет ни одного вуза. Это бесперспективно", - отметил Гордеев.

Кроме того, общественники обратили внимание, что в проекте генплана неверно указаны границы реки Миасс, отсутствуют объективные данные о состоянии транспортной нагрузки города, нет информации обо всех существующих санитарно-защитных зонах Челябинска и о "зеленом щите" города.

Напомним, в конце августа 2019 года прошли публичные слушания по генеральному плану развития Челябинска до 2039 года, организаторы из мэрии признали мероприятие "состоявшимся". Практически каждый тезис разработчиков был встречен в штыки собравшейся публикой. В результате было принять решение отправить генплан города на доработку.

На прошлой неделе жителям представили обновленный проект генплана города. По словам представителя городской мэрии, они учли все замечания с публичных слушаний. Однако не все жители поверили рассказам чиновников.

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Активисты ОНФ просят Алексея Текслера отменить проект генплана Челябинска

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Теги: генплан Челябинска, администрация Челябинска, ОНФ, Алексей Текслер,



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