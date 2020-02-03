Сын британской королевы прилетел произносить речь о вреде авиационных выбросов на частном вертолете

Королевская семья Великобритании продолжает вляпываться в экологические скандалы благодаря своей любви к роскоши и комфорту. Так, наследник престола, 71-летний принц Чарльз Уэльский пролетел 200 километров на вертолете своей матери королевы, чтобы выступить с речью об изменении климата из-за выбросов авиационного транспорта!

Британская Sunday Mirror пишет, что Чарльз проделал на вертолете путь из своей резиденции Хайгроув в Глостершире в Кембриджский университет, где его уже ждал роскошный "Бэнтли". На нем принц отправился в лабораторию Уиттла, где призвал ученых "действовать быстро, чтобы спасти эту бедную старую планету".

И всего через несколько минут после того, как он это сказал, будущий король Великобритании уже снова был в воздухе на частном самолете – он пролетел еще 85 км до резиденции Сандрингем, чтобы увидеть королеву.

По оценкам экспертов, этот маршрут принца с остановкой в Кембридже привел к выбросам углерода в объеме около 2,5 тонн, израсходовано топлива на 12 тыс. фунтов стерлингов (около 1 миллиона рублей). Если бы принц проехал все это расстояние на автомобиле, он мог бы сократить свой углеродный след примерно до 0,2 тонны.

Естественно, эко-активисты очень негативно отнеслись к этой выходке принца. "Он хочет играть роль, а не ходить пешком. По его мнению, есть правила для него, а есть – для всех остальных. А ведь мог бы использовать поезд", - сказал Грэм Смит, глава экологической организации Republic.

Официальный представитель принца ответил журналистам, что Чарльз не принимает решение о том, как ему передвигаться, но при этом каждый год компенсирует выбросы углерода в атмосферу. Вероятно, имеется в виду какая-то денежная выплата в один из благотворительных фондов, занимающихся охраной окружающей среды.

Многие СМИ отметили, что все это произошло на фоне милого общения принца с эко-активисткой Гретой Тунберг. На недавнем Давосском форуме Чарльз клялся юной звезде в приверженности ее взглядам.

Но на деле в семье британского монарха только сама 93-летняя королева и следует заветам Тунберг. Например, Елизавета II единственная из всех родственников не брезгует доехать до своей резиденции Сандрингем на поезде с простыми смертными. В таких поездках ее сопровождает несколько офицеров охраны, но никто специально для королевы не арендует вагон электрички.

А вот сын Чарльза, принц Гарри, до последнего времени часто критиковался экологами. На словах он, как и отец, печется об окружающей среде. Но на деле вместе со своей женой Меган Маркл передвигается на роскошных частных самолетах.