"Давай, Ухань": работники Таганского ряда поддержали жителей эпицентра эпидемии коронавируса

Китайский флэшмоб с добрыми пожеланиями для города Ухань добрался и до Екатеринбурга. В аккаунтах живущих в городе граждан КНР появилось видео, где работники Таганского ряда, как русские, так и китайцы, говорят на камеру "Давай, Ухань" (武汉加油).

Именно этот город стал центром эпидемии коронавируса. В первые дни после введения карантина жители начали петь, стоя у окон, китайский гимн и кричать "давай, Ухань!". Затем флэшмоб распространился на весь Китай и вот теперь - и на Россию.

Сейчас подтверждено 17373 случая заболевания, в том числе 362 - с летальным исходом. 486 человек выздоровели. В последние несколько дней количество инфицированных продолжает расти, однако теперь выздоравливающих становится заметно больше, чем умерших. В России выявлено двое заболевших - в Забайкальском крае и Тюменской области. Екатеринбург эпидемия пока обходит стороной.