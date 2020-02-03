Британский посол отказалась назвать страну пребывания Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Они живы, но место их пребывания не раскрывается в их же интересах, заявила она. По словам дипломата, расследование по делу продолжается, поскольку подозреваемые еще не предстали перед судом.

При этом посол отказалась ответить, находятся ли Скрипали именно в Великобритании. Броннерт сослалась на то, что не может комментировать подобные вопросы.

Напомним, 4 марта 2018 года осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

В декабре в Британии заявляли, что Сергей и Юлия Скрипаль не захотели встречаться с представителями посольства России в Лондоне. Отмечалось, что недавно Юлия сделала ряд заявлений перед британскими СМИ. Сам Скрипаль отказался от контактов с прессой.