15 Августа 2020
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Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Евгений Куйвашев, пресс-конференция (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области назначен новый министр экономики. Креатура Чемезова

Новым министром экономики и территориального развития Свердловской области назначен Денис Мамонтов. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Согласно тексту документа, Мамонтов приступает к работе с сегодняшнего дня, 3 февраля. В департаменте информационной политики региона Накануне.RU официально подтвердили данное назначение.

Ранее Денис Мамонтов несколько лет занимал пост вице-мэра города Мегион (ХМАО). Считается креатурой замгубернатора Олега Чемезова, который недавно опровергал свое намерение возглавить Пермский край.

Добавим, должность министра экономики Свердловской области оставалась вакантной больше года. Пост освободился в январе 2019-го после того, как занимавший его Александр Ковальчик перешел на работу в администрацию Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что нового свердловского министра экономики могут выбрать на конкурсной основе.

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В Свердловской области назначен новый министр экономики. Креатура Чемезова

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Теги: Мамонтов, назначение, министр



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Развитие сюжета:

Ранее 03.02.2020 13:14 Мск "Задачи мне знакомы": новый министр экономики Свердловской области поделился планами

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