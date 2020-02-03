В Свердловской области назначен новый министр экономики. Креатура Чемезова

Новым министром экономики и территориального развития Свердловской области назначен Денис Мамонтов. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Согласно тексту документа, Мамонтов приступает к работе с сегодняшнего дня, 3 февраля. В департаменте информационной политики региона Накануне.RU официально подтвердили данное назначение.

Ранее Денис Мамонтов несколько лет занимал пост вице-мэра города Мегион (ХМАО). Считается креатурой замгубернатора Олега Чемезова, который недавно опровергал свое намерение возглавить Пермский край.

Добавим, должность министра экономики Свердловской области оставалась вакантной больше года. Пост освободился в январе 2019-го после того, как занимавший его Александр Ковальчик перешел на работу в администрацию Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что нового свердловского министра экономики могут выбрать на конкурсной основе.