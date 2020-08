Поклонская опубликовала фото с гламурной фотосессии

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в преддверии собственного 40-летия опубликовала фотографии с анонсированной ранее фотосессии. Вопреки ожиданиям некоторых пользователей, никаких пикантных или даже сколько-нибудь откровенных кадров она не показала. Тем не менее, Ксения Собчак тут же едко прошлась по Наталье: "У Поклонской игривое настроение".

На выпад неожиданно ответила сама Наталья: " Ой, началось! Собчак в телеграм-канале "Кровавая барыня" откликнулась на мою фотосессию: "Поклонская в игривом настроении". Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да ещё и кровавой".

А в целом свой необычный проект депутат прокомментировала так: "И тут должна заиграть песня из "Красотки": Pretty woman, walking down the street Pretty woman, the kind I like to meet... Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская "няш-мяш". Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии. Кому очень надо — можно и покритиковать меня. Но совет всем: всё-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу — очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой. Все снимки сразу выкладывать не буду — по чуть-чуть. Так что смотрим".