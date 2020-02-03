Власти Забайкалья, где выявлен заболевший коронавирусом, отрицают дефицит масок и медикаментов

Власти Забайкальского края пообещали установить особый контроль за наличием лекарств и необходимых медицинских средств. При этом заявляется, что дефицита по маскам и медикаментам нет, несмотря на ажиотажный спрос.

Ранее местные СМИ сообщили, что жители края, узнав о появлении зараженного коронавирусом, скупили все маски в аптеках Борзи, Краснокаменска, Шилки и Ясногорска.

Аптеки Читы за неделю распродали трехгодичный запас медицинских масок.

1 февраля правительство Забайкалья поручило профильным ведомствам проверить стоимость противовирусных препаратов и медицинских масок в аптечных сетях региона, чтобы не допустить наценки на них, передает Regnum.

Напомним, на данный момент в России официально зарегистрировано два случая китайского коронавируса: кроме Забайкалья, также опасное заболевание было выявлено у студентки из Тюмени. Оба пациента являются гражданами КНР.

Как сообщало Накануне.RU, ранее китаец, госпитализированный в Забайкалье, сообщил, что "всего лишь кашляет", и что врачи не говорят ему о том, что он заражен, ему не дают результаты анализов. Также мужчина сообщил, что узнал о своей болезни из новостей. При этом он раскритиковал то, как проводится лечение, заявив, что "врачи не работают".

В ответ на это главврач лечебного учреждения сообщил, что больной получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Больной на выходных регулярно осматривался врачами дежурной смены. Бокс площадью 23 квадратных метра оборудован в соответствии с санитарными нормативами, обеспечен отдельной системой вентиляции, которая работает в автоматическом режиме. Ребенок и женщина, с которыми гражданин КНР активно контактировал, размещены в больнице на аналогичных условиях. У женщины есть рация, на случай вызова медперсонала. Состояние больного коронавирусом оценивают как удовлетворительное.