В Челябинске УФАС выявило нарушения в рекламе концерта Элджея

В Челябинске УФАС усматривает признаки нарушения федерального законодательства в рекламе концерта Элджея, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, проверка была организована после жалобы депутата Ленинского райсовета от "Справедливой России" Андрея Зеленина. По словам парламентария, песни данного исполнителя "содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, разврата, изобилуют ненормативной лексикой, выражают ненависть к семейным и государственным устоям". После этого концерт отменили, как сообщили организаторы, по независящим от них обстоятельствам.

В УФАС рассказали, что в рекламе концерта Элджея в Челябинске содержалась различная информация о возрастной категории - на одних было указано 16+, на других - 18+. Также будет изучена достоверность указания сведений о месте проведения мероприятия - ДС "Юность".

В ведомстве устанавливают рекламодателя афиш.

"Отмена мероприятия и демонтаж афиш не отменяет проведения проверки", - добавили в УФАС.