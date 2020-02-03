В Кургане учителей и учеников одной из школ экстренно эвакуировали на улицу из-за непонятного предмета

В Кургане эвакуировали школу №36, передает корреспондент Накануне.RU.

Известно, что учителей и учеников вывели на улицу утром 3 февраля - сейчас все они находятся за периметром школы, кто-то уже ушел домой.

Как рассказала Накануне.RU одна из сотрудниц учебного заведения, весь "сыр-бор" произошел из-за неизвестного предмета. Предположительно, это сумка.

Сейчас на месте ЧП находятся сотрудники МЧС и полиции, ждут экспертов.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области ситуацию пока не прокомментировали.