15 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
полиция (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане учителей и учеников одной из школ экстренно эвакуировали на улицу из-за непонятного предмета

В Кургане эвакуировали школу №36, передает корреспондент Накануне.RU.

Известно, что учителей и учеников вывели на улицу утром 3 февраля - сейчас все они находятся за периметром школы, кто-то уже ушел домой.

Как рассказала Накануне.RU одна из сотрудниц учебного заведения, весь "сыр-бор" произошел из-за неизвестного предмета. Предположительно, это сумка.

Сейчас на месте ЧП находятся сотрудники МЧС и полиции, ждут экспертов.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области ситуацию пока не прокомментировали.

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В Кургане учителей и учеников одной из школ экстренно эвакуировали на улицу из-за непонятного предмета

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Теги: школа, Станционная, Курган, эвакуация



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