Против екатеринбургского застройщика возбуждено 18 уголовных дел о мошенничестве

В Екатеринбурге полицейские возбудили сразу 18 уголовных дел в отношении руководства одной из строительных компаний города.

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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, речь идет о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве загородных малоэтажных домов. Сыщики установили, что компания выступила генеральным подрядчиком при строительстве комплекса загородных жилых объектов в Екатеринбурге и Свердловской области, но, приступив к работе в октябре 2018 года, фирма-застройщик без каких-либо объективных причин затянула строительство, а в июле 2019 года и вовсе прекратила свою деятельность.

По данным полиции, руководство компании, офис которой располагался в переулке Базовый в Екатеринбурге, продало 40 домов общей стоимостью около 40 миллионов рублей. При этом учредители компании вырученные средства в кассу не оприходовали и дома покупателям не передавали. Впоследствии деньги оказались похищены.

Всего в полицию обратились 36 потерпевших. Сейчас проводится расследование.

Название данной фирмы в МВД не уточнили. Один из подозреваемых, который является ее соучредителем, до решения суда будет находиться под подпиской о невыезде.