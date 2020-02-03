Челябинскую ТЭЦ-1 уличили в сбросе сточных вод с превышением по меди, железу и нефтепродуктам в озеро Шелюгино

Природоохранная прокуратура выявила нарушения экологических требований в деятельности Челябинской ТЭЦ-1 филиала Энергосистема "Урал" ПАО "Фортум", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Так, в 2019 году ТЭЦ осуществило сброс сточных вод в озеро Шелюгино с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ по меди, железу и нефтепродуктам.

Кроме того, на золошлакоотвале предприятия, который предназначен для хранения смеси от сжигания угля, должен вестись контроль за качеством воздуха по взвешенным веществам один раз в год. Однако в 2019 году контроль не осуществлялся.

В отношении "Фортум" возбуждены дела об административных правонарушениях. Гендиректору компании внесено представление с требованием устранить нарушения.