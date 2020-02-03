Более 90% россиян поддержали поправки социального характера в Конституцию

Более 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию, инициативы социального характера получили наибольшее одобрение. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМа.

Так, предложение сделать индексации пенсий не ниже прожиточного минимума и осуществить фиксацию МРОТ одобрили 91% и 90% респондентов соответственно.

Инициативу увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с десяти до 25 лет поддержали 87%.

68% выступили за инициативу запретить иностранное гражданство и вид на жительство в других странах для ряда государственных служащих.

Ранее Левада-центр выяснил, что 47% россиян считают, что поправки президента России в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года. 44% респондентов верят словам президента из послания: поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения. 80% опрошенных сообщили, что не слышали или не знают об инициативе главы государства.

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин может не подписать закон о поправках к Конституции, если против него выскажутся граждане страны.

Глава государства назвал условие отказа от принятия изменений основного закона на встрече с представителями общественности. По словам Путина, необходимо, чтобы россияне пришли на пункты голосования и высказали свою позицию. "Только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать", - отметил президент.