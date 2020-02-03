15 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
(2011) | Фото:

"Приехали в 15 век и привезли медицину 21 века". Елена Малышева похвалила тюменских врачей

Врач-терапевт и ведущая программ "Жить здорово!" и "Здоровье" на "Первом канале" Елена Малышева пришла в восторг от работы тюменских медиков, принявших роды у женщины, передает корреспондент Накануне.RU.

Телеведущая посетила деревню Старый Каишкуль, расположенную в 170 километрах от областного центра. Малышеву сопровождала глава департамента здравоохранения региона Инна Куликова.

"Так здорово организована медицина. Потрясающие совершенно доктора. Здесь только три человека, а в реальности их было ровно в пять раз больше. Приехали вот эту деревню, в 15 век и привезли сюда медицину 21", - высказалась ведущая.

Она отметила, что роды у пациентки были тяжелые и современная операционная с использованием аппарата искусственной вентиляции легких была развернута в одном из ветхих деревянных домишек.

"Гении!" - похвалила медперсонал Малышева.

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"Приехали в 15 век и привезли медицину 21 века". Елена Малышева похвалила тюменских врачей

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Теги: Елена Малышева, врачи



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