Депутаты готовы отложить второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию

3 февраля Совет Госдумы обсудит возможность отложить на конец февраля рассмотрение проекта закона о поправках к Конституции.

Ранее нижняя палата планировала провести второе чтение 11 февраля, но за продление срока внесения поправок выступил спикер Вячеслав Володин. Представители парламентской оппозиции также считают отсрочку логичной и полезной.

Сроки второго чтения могут перенести на конец февраля или на начало марта, но общероссийское голосование по поправкам по-прежнему планируется на апрель, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, российский президент Владимир Путин может не подписать закон о поправках к Конституции, если против него выскажутся граждане страны.

Глава государства назвал условие отказа от принятия изменений основного закона на встрече с представителями общественности. По словам Путина, необходимо, чтобы россияне пришли на пункты голосования и высказали свою позицию. "Только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать", — отметил президент.

Тем временем, 47% россиян считают, что поправки президента России в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.