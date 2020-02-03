61% россиян считает, что послание Путина этого года серьезно скажется на жизни страны

Более половины россиян (61%) считают, что январское послание Владимира Путина Федеральному собранию окажет серьезное влияние на жизнь страны. В последний раз так высоко важность послания президента россияне оценивали в 2006 году, это данные исследования Левада-центра, на которые ссылается РБК.

Опрос был проведен 23 — 29 января среди 1603 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов методом личного интервью. Статистическая погрешность 3,4%.

Более трети респондентов — 35% — считают, что влияния на жизнь страны послание не окажет. Исторического минимума — 29% — число не считающих послание значимым достигло в 2006 году. Больше всего опрошенных считали, что послание никак не повлияет на жизнь, в 2012 году — тогда их количество составило 45%.

Ранее та же исследовательская компания выяснила: 47% россиян считают, что поправки президента России в Конституцию вносятся в интересах самого Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года. 44% респондентов верят словам президента из послания: поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения. 80% опрошенных сообщили, что не слышали или не знают об инициативе главы государства.

Как сообщалось ранее, после послания президента Федеральному Собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности Владимира Путина. Об этом заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Он привел данные за 16 января: 67% одобрили работу Путина на посту президента, тогда как днем ранее было 64%.