В челябинской мэрии назначили чиновников на ключевые посты в сфере благоустройства и градостроительства

В администрации Челябинска - сразу два новых назначения на ключевые должности.

Как написал глава пресс-службы челябинской мэрии Владимир Сафонов в своем Telegram-канале, руководителем управления развития и благоустройства городской среды стал Антон Алексеев. У него два высших образования по специальностям экономист и юрист. Алексеев был главой аппарата администрации Сосновского района.

Начальником управления градостроительных разрешений администрации города назначен Алексей Кутепов. Он - юрист по образованию, работал заместителем начальника правового управления мэрии Челябинска.