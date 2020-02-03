Пассажиров поезда Пекин-Москва не пустили в Забайкалье

Поезд Пекин - Москва пересек российско-китайскую границу без пассажиров.

По данным администрации Забайкальского края, в поезде находился только обслуживающий состав персонал. Железнодорожников осматривают медики.

Всех пассажиров с поезда сняли китайские пограничники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что китайская сторона пошла навстречу забайкальским властям.

При этом ранее забайкальские чиновники заявляли, что все граждане КНР, сошедшие с поезда на станциях Забайкальского края, будут помещены на карантин, пишет Regnum.

Напомним, РЖД временно приостановили пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем. Дата возобновления движения неизвестна, сообщается, что поезда ходить не будут "до особого указания". Решение было принято с целью недопущения на территорию РФ коронавирусной инфекции.

Заболевания зарегистрированы и в других государствах, в том числе в России - заболели граждане Китая. Болезнь была выявлена в Тюменской области и в Забайкальском крае.