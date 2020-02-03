15 Августа 2020
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чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

Совет директоров "Уралвагонзавода" возглавил Александр Потапов

Совет директоров "Уралвагонзавода" возглавил Александр Потапов, занимавший должность гендиректора научно-производственной корпорации.
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Напомним, место председателя совета директоров НПК стало вакантным после ухода экс-полпреда президента РФ в УрФО Игоря Холманских.

Как заявил Александр Потапов изданию "Ведомости", теперь он является председателем совета директоров. По словам топ-менеджера, он ушел с должности гендиректора НПК, а концерну "Уралвагонзавод", который он возглавляет, недавно были переданы полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) НПК.

Напомним, Потапов был назначен гендиректором НПК "Уралвагонзавод" в марте 2017 года. Игорь Холманских занимал пост председателя совета директоров УВЗ с июля 2018 года.

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Совет директоров "Уралвагонзавода" возглавил Александр Потапов

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Теги: Потапов, Холманских, Уралвагонзавод, совет директоров



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