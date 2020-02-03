15 Августа 2020
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коллектор, долг, дверь, подъезд (2016) | Фото: topdialog.ru

Для шумных соседей ужесточат наказание - Госдума

В Госдуме подготовили законопроект, который ужесточает наказание за шумное поведение в многоквартирных домах, при этом собственники недвижимости будут нести ответственность и за арендаторов.

Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Денежное наказание для нарушителей будет достигать 150 тыс. руб. По словам экспертов, сегодня федерального "закона о тишине" не существует, поэтому в каждом регионе действуют свои правила, пишут "Известия".

Денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. Административный штраф выпишут собственникам квартир за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц. Если же жить соседям мешает кафе или другое заведение в жилом доме, которое постоянно не соблюдает правила, деятельность предприятия может быть приостановлена на 90 дней, сказано в проекте.

При этом нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых — "обычная жизнедеятельность человека", уточняется в поправках. Это, например, крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и так далее.

Законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.

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Для шумных соседей ужесточат наказание - Госдума

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Теги: шумные соседи, многоквартирный дом, жилищный кодекс, госдума



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