В Югре на трассе погибли двое полицейских

Под Сургутом погибли двое полицейских из Когалыма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного УМВД.

Около 14.30 2 февраля на 12 км трассы "Северный обход" в Сургутском районе водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением, автомобиль выехал на "встречку", где столкнулся в грузовиком "Вольво". Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте.

"Лада" принадлежит "Центру хозяйственного и сервисного обеспечения" окружного УМВД, погибшие – действующие сотрудники ОМВД России по Когалыму, которые ехали в Ханты-Мансийск в служебную командировку. Начальник окружного управления Василий Романица назначил служебную проверку.