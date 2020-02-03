15 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
дорога трасса зима поземка снег (2012) | Фото: Накануне.ru

В Югре на трассе погибли двое полицейских

Под Сургутом погибли двое полицейских из Когалыма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного УМВД.

Около 14.30 2 февраля на 12 км трассы "Северный обход" в Сургутском районе водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением, автомобиль выехал на "встречку", где столкнулся в грузовиком "Вольво". Водитель и пассажир отечественной легковушки погибли на месте.

"Лада" принадлежит "Центру хозяйственного и сервисного обеспечения" окружного УМВД, погибшие – действующие сотрудники ОМВД России по Когалыму, которые ехали в Ханты-Мансийск в служебную командировку. Начальник окружного управления Василий Романица назначил служебную проверку.

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В Югре на трассе погибли двое полицейских

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Теги: Центр хозяйственного и сервисного обеспечения, УМВД по ХМАО, полицейские, командирвока, трасса, гибель



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