15 Августа 2020
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самолёт crj-100 авиакомпания rusline руслайн (2016) | Фото: Накануне.ru

Аэропорт Томска приостановил работу из-за инцидента с самолетом из Екатеринбурга

Томский аэропорт Богашево приостановил работу из-за инцидента с самолетом Bombardier CRJ-100 авиакомпании "РусЛайн", прилетевшим из Екатеринбурга. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, во время посадки в 5:46 утра у самолета произошло частичное разрушение передней стойки шасси.

"Самолёт эксплуатируется авиакомпанией "РусЛайн", следовал по маршруту Екатеринбург – Томск, на его борту находилось 32 пассажира и 4 члена экипажа, которые не пострадали. В связи с нахождением воздушного судна на взлётно-посадочной полосе аэродрома и необходимостью её обследования до 11 часов работа аэропорта приостановлена. Начиная с 6 часов утра, из него должно было вылететь 7 рейсов. В их ожидании пассажиры (порядка 400 человек) находятся в здании аэровокзала", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре.

Прибывающие самолеты направляются в запасной аэропорт в Новосибирск (Толмачево).

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Аэропорт Томска приостановил работу из-за инцидента с самолетом из Екатеринбурга

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Теги: аэропорт томсква, стойка шасси, руслайн



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