Челябинские музыканты готовят ораторию про Великую Отечественную

Свой творческий вклад в празднование 75-летия Победы внесут челябинские музыканты из различных коллективов.

Как сообщили в пресс-службе Урало-Сибирского Дома знаний и челябинского регионального отделения движения "Бессмертный полк России", к 9 мая появится рок-оратория "Боги войны", слова для которой написал известный поэт Константин Рубинский, а над композициями работали группы "Братья Енотовы", JazzBrassers, InCash, Павел Столбов, Ростислав Гепп ("Ариэль"), Антон Лапин и другие.

Все песни снабжены оригинальным видеорядом, над режиссурой и монтажом трудились челябинец Дмитрий Сиваш и житель Израиля Михаил Вексель.

Клипы оратории будут запрограммированы в книгу "Боги войны из Челябинской области. Они спасли мир".

Авторская работа известного челябинского журналиста Романа Грибанова - это 60 рассказов о челябинцах - участниках боевых сражений и тружениках тыла Великой Отечественной войны.

Каждая композиция и видеоклип к ней посвящены отдельному роду войск, есть песня про пехотинцев, про танкистов, про лётчиков, про моряков и про тех, кто ковал победу в тылу – тружеников промышленных предприятий Танкограда.