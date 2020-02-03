Володин предложил создать рабочую группу для изучения ситуации с убылью населения

Необходимо создать рабочую группу, которая изучит ситуацию в пяти российских регионах, где в прошлом году зафиксирована самая большая убыль населения, и предложит решение этой проблемы.

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он указал на необходимость изучить причины неблагоприятной демографической ситуации в данных регионах и постараться снизить уровень смертности и предотвратить отъезд жителей с помощью повышения качества жизни россиян и развития экономики.

Этот вопрос будет обсуждаться 3 февраля на заседании Совета Думы, сообщает ТАСС.

Напомним, обнародована статистика по численности постоянного населения в российских федеральных округах.

По данным Росстата, самое большое сокращение зафиксировано в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) ФО.

Среди регионов по этому показателю в лидерах Саратовская (19 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.) и Волгоградская (15,8 тыс.) области, а также Алтайский край (15,8 тыс.).

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года постоянное население России, по предварительной оценке, составило 146 млн 745 тыс. человек. Такие данные опубликовал Росстат.