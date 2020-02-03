15 Августа 2020
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Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (2010) | Фото: Накануне.RU

В Таиланде вылечили женщину, заразившуюся коронавирусом

В Таиланде комбинация из препарата против СПИДа и лекарства от гриппа помогли вылечить пациентку, которая заразилась коронавирусом.

71-летняя китаянка поступила в больницу в Бангкоке с тяжелыми симптомами пневмонии нового типа. Для лечения врачи использовали, в частности, лекарство от гриппа "Осельтамивир", которое применялось для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS), а также препарат от СПИДа "Лопинавир / Ритонавир".

Через двое суток после введения препаратов лабораторный тест на коронавирус дал отрицательный результат.

В настоящее время общее число подтвержденных в Таиланде случаев заражения коронавирусом составляет 19 человек, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 31 декабря прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Выяснилось, что ее возбудителем является коронавирус 2019-nCoV. Вспышку коронавируса ВОЗ признала чрезвычайной ситуацией. В России внесли это заболевание в список опасных, наряду с чумой, холерой и ВИЧ.

По последним данным, число заболевших уже превысило 14 тыс. человек. Умерли 304 человека, состояние 2110 оценивается как тяжелое.

Кроме того, коронавирус вышел аз пределы одной стране. Заболевания зарегистрированы и в других государствах, в том числе в России - заболели граждане Китая. Болезнь была выявлена в Тюменской области и в Забайкальском крае. Сегодня стал известно, что первый смертельный случай вне КНР зарегистрирован на Филиппинах.

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В Таиланде вылечили женщину, заразившуюся коронавирусом

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Теги: Таиланд, коронавирус



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