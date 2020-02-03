Веру в Бога предложено вписать в Конституцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих "молиться и трудиться", чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге.

По его словам, большинство в России верят в Бога — будь то христиане, мусульмане или последователи других конфессий.

"Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" — сказал патриарх.

По его мнению, вера в Бога формирует нравственность и поэтому должна быть отражена в Основном законе страны, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, на очередном заседании рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию стало известно, что работа группы теперь будет вестись по пяти направлениям. Об этом рассказала сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Она перечислила направления работы подгрупп: социальный блок (наука и культура), международное право, федеральные органы законодательной и исполнительной власти, судебная власть и прокуратура, единая публичная власть и местное самоуправление.

Сопредседатель рабочей группы, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации примет отдельное постановление, которым будут регулироваться все вопросы, связанные с рассмотрением в Совфеде закона о принятии поправки.

Около 30 предложений по поправкам ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию получил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, отметил глава комитета, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. Все поступающие предложения будут аккумулироваться рабочей группой для передачи президенту, заверил он.