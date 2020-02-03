15 Августа 2020
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Общество За рубежом
(2018) | Фото: tvkinoradio.ru

В Британии назвали лучший фильм года

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала картину режиссера Сэма Мендеса "1917" лучшим фильмом.

Лента была выдвинута в девяти номинациях, и стал лауреатом в семи из них. Как лучшие были отмечены работа художника-постановщика, звук, работа оператора и визуальные эффекты.

Лучшим актером по версии BAFTA назван Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер", лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер за фильм "Джуди", сообщает Lenta.ru.

Тем временем, церемония вручения кинопремии "Оскар" во второй раз пройдет без ведущего.

Впервые за 30 лет это произошло в прошлом году, когда назначенный на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями в Twitter.

В 2016 году Американскую киноакадемию и самих академиков обвинили в расизме, так как среди номинантов за 2015 год не было ни одного чернокожего актера. Подобный инцидент повторился спустя два года, когда фильмы-фавориты кинопремии уличили в расизме, плагиате, педофилии и эксплуатации труда заключенных.

В текущем году церемония состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе.

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В Британии назвали лучший фильм года

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Теги: BAFTA, кино



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