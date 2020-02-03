Названы регионы-лидеры по убыли населения

Обнародована статистика по численности постоянного населения в российских федеральных округах.

По данным Росстата, самое большое сокращение зафиксировано в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) ФО.

Среди регионов по этому показателю в лидерах Саратовская (19 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.) и Волгоградская (15,8 тыс.) области, а также Алтайский край (15,8 тыс.).

Рост населения отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе (62 тыс. человек), Центральном (61,4 тыс.), Южном (11,6 тыс.), Уральском (10,4 тыс.) и Северо-Западном (5,2 тыс.).

В лидерах по приросту населения - Подмосковье (88 тыс. человек), Москва (77,2 тыс.), Тюменская область (31,8 тыс.), Краснодарский край (29,6 тыс.) и Ленинградская область (28,5 тыс.), пишет "Российская газета".

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года постоянное население России, по предварительной оценке, составило 146 млн 745 тыс. человек. Такие данные опубликовал Росстат.

За год население сократилось почти на 36 тыс., но компоненты изменения его численности не приводятся. Известно, что за 11 месяцев "естественная" убыль достигла 286 тыс. То есть в целом за год она превысила 300 тыс., но почти на 90% была компенсирована миграцией.

Численность городского населения России увеличилась на 95 тыс. и составила 109 млн 548 тыс., или 74,7%. Сельское же население сократилось на 130 тыс. до 37 млн 197 тыс., что составляет 25,3%. При этом городское население выросло за год на 0,09%, а сельское уменьшилось на 0,35%. То есть скорость убывания сельского населения в четыре раза превышает рост городского, которое происходит исключительно из-за миграции - как внутренней, так и внешней.