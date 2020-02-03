Обновлены правила получения шенгенской визы

Вступили в силу новые правила выдачи шенгенских виз.

Изменения распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, и четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.

Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Заявление на визу можно будет подать за полгода до предполагаемой поездки вместо трех по прежним правилам. Также теперь можно заполнить заявку в электронном виде.

Визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, россияне чаще всего отменяют путешествие из-за невыдачи визы в Чехию, Испанию и Италию. Таковы данные страховой компании "Согласие". Эксперты проанализировали статистику по страховым полисам с риском "невозможность совершения поездки" по причине отказа в выдаче визы.

На Чехию, Испанию и Италию приходится, соответственно, 26%, 19% и 18% случаев неполучения визы. Еще 14% путешественников не отправляются по этой причине в Грецию, 11% – во Францию, 4% – в Германию, 8% – в остальные страны, куда требуется виза.