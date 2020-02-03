Российские банки снизили ставки по вкладам

В 5 из 10 крупнейших российских банков снизились ставки вкладов в рублях.

Как говорят эксперты, так финансовые учреждения готовятся к очередному снижению ключевой ставки ЦБ.

С 31 января Сбербанк снизил ставки вкладов базовой линейки на 0,1–0,25 процентного пункта. "Россельхозбанк" опустил ставки по депозиту на 0,1-0,45 п. п. ВТБ уменьшил ставки по депозитам на 0,05–0,2 п.п.

В среднем снижение ставок в этих банках составило 0,2–0,5 п. п., пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, 13 декабря 2019 года Центробанк, как и ожидали эксперты, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 6,25%.

ЦБ принял такое решение на фоне замедления инфляции, которое происходит быстрее прогноза.

Напомним, 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко - три предыдущих раза ставка снижалась на 25 б.п.

О возможном решительном снижении ставки Набиуллина упоминала еще в середине октября. Такого четкого сигнала ЦБ не давал рынку с конца 2017 года