СМИ: "Солнцепеки" способны разрушать здания

Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А ("Солнцепек") обеспечивает полное уничтожение обороны противника одним залпом.

Как пишет журнал The National Interest, это позволяет российским военным быть готовыми к крупным штурмовым операциям. ТОС-1А имеет термобарическую боевую часть, и после взрыва она оказывает мощный эффект на укрепления — так можно расчистить дорогу для мотострелков и танков "Армата", пишет издание.

Сегодня на вооружении российской армии стоят тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1 ("Буратино") и ее модернизированная версия ТОС-1А ("Солнцепек"), которые способны вывести из строя легкобронированную технику и практически полностью разрушать здания, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на платформе "Армата" завершены.

Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

"В ближайшие месяц-два мы ожидаем получить первую партию из пяти машин, которые также подключим к госиспытаниям для их скорейшего завершения", - сказал он.

Напомним, по заявлениям вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, танк Т-14 "Армата" начнет поступать в российскую армию после 2019 года.