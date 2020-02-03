Житель Челябинска попытался продать ребенка

Житель Челябинска разместил объявление о продаже ребенка.

Предложение было опубликовано на одном из сайтов в категории "Для дома и дачи", в подкатегории "Посуда". К объявлению прилагался снимок девочки. Стоимость ребенка - 5 тыс. руб. В описании значится одно слово — "Маша".

Объявлением заинтересовались правоохранительные органы, сообщает РИА "Новости".

В 2019 году в Казахстане женщина, которая сама воспитывает младенца, украла из роддома чужого ребенка.

Чудовищный поступок женщина совершила, чтобы продать новорожденного.

Женщину задержали по "горячим следам".

Инцидент произошел в Таразе, украденный ребенок был найден в номере гостиницы.