Житель Челябинска попытался продать ребенка
Житель Челябинска разместил объявление о продаже ребенка.
Предложение было опубликовано на одном из сайтов в категории "Для дома и дачи", в подкатегории "Посуда". К объявлению прилагался снимок девочки. Стоимость ребенка - 5 тыс. руб. В описании значится одно слово — "Маша".
Объявлением заинтересовались правоохранительные органы, сообщает РИА "Новости".
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