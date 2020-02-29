Инфляция в России опустилась до уровня США и почти - ЕС

Потребительские цены в январе 2020 года выросли в России на 2,4% по сравнению с январем 2019-го. Такая же инфляция зафиксирована в США, а в среднем по ЕС лишь чуть ниже, сообщает Росстат.

В США цены в течение года выросли на 2,5%, в том числе в январе на 0,4%, как и в России. Такая же ситуация в Канаде.

В ЕС инфляция составила 1,7%, но в январе цены снизились на 0,7%, а в некоторых странах больше, чем на 1%.

По сравнению с январем 2019 года наиболее существенное увеличение цен было отмечено в Турции (на 12,2%), Казахстане (на 5,6%) и Китае (на 5,4%).

Что касается продуктов питания, то в России в течение года они подорожали на 2,1%, а в ЕС - на 2,6%, в том числе в Польше, Болгарии, Венгрии, Чехии на 7-8%. В январе 2020 года в России и ЕС продукты питания стали дороже за месяц на 0,8%. В восточноевропейских они подорожали больше, чем в западных.

Среди основных групп продуктов питания ситуация в течение последнего года была в России существенно лучше, чем в ЕС, с мясом и мясопродуктами (подорожание на 0,8% в РФ против 5,3% в ЕС), овощами (-6,6% в РФ, +1,1% в ЕС), а также сладостями, куда включены сахар, мед, джем, мед, шоколад, конфеты (-2,7% и +1,6%). Немного лучше в России ситуация с фруктами (+3,4% и +5,3%).



На ряд продуктов питания цены в России в течение года выросли больше, чем в ЕС: хлебобулочные изделия и крупы (+6,2% и +1,7%), молочные изделия, сыры и яйца (+4,5% и +1,3%), масла и жиры (+4,9% и -3,5%). Также в России сильнее подорожали рыба и морепродукты (+4,5% и +2,5%).