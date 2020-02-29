Жители портового города подожгли больницу, куда госпитализировали пациентов с коронавирусом

Больницу вместе с пациентами подожгли в иранском городе Бендер-Аббас - так местные жители пытались противостоять распространению коронавируса. По распространенности заболевания Иран находится на пятой строчке, после Китая, Южной Кореи, Италии и международного очага на лайнере Diamond Princess - в стране зарегистрированы 593 случая заражения, более 200 из них новые.

В больницу Бендер-Аббаса привезли 10 заболевших из города Кума, что вызвало возмущение местных жителей.

Здание было потушено.

Ранее стало известно, что вице-президент Ирана по делам женщин и семьи, замминистра здравоохранения и пятеро депутатов парламента страны заразились коронавирусом.

Бендер-Аббас портовый город на юге Ирана на берегу Персидского залива. Является столицей провинции Хормозган. Занимает стратегическую позицию в Ормузском проливе. По приблизительным оценкам, население в 2005 составило 352 тысячи человек