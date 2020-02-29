ЦСКА и Урал сыграли 1:1

Встреча футбольных команд ЦСКА и Урал на ВЭБ-Арене в Москве завершилась с ничейным счетом - 1:1.

Первый гол забили "шмели" - на 72 минуте мяч в ворота армейцев провел Эрик Бикфалви. Марио Фернандес сравнял счет на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

Напомним, ранее стало известно, что старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера команды в матче с екатеринбургским "Уралом". Причина в том, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко был дисквалифицирован на два матча чемпионата России (один условно) и оштрафован на 100 тысяч рублей. Поводом стали его эмоциональные высказывания в адрес арбитров в перерыве матча ЦСКА и "Сочи".

После сегодняшней игры ЦСКА набрал 35 очков, поднялся на второе место после петербургского "Зенита". "Урал" – на шестом месте, 25 очков.