10 Сентября 2020
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коллаж, ФСБ, хакеры, киберпреступность, наручники (2017) | Фото: Накануне.RU

В Крыму поймали "сотрудника ФСБ", обещавшего за 60 тысяч долларов устроить на работу в СКР

В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ, предлагавший за деньги трудоустройство в силовые структуры республики.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ, задержанный выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам крымского управления контрразведки. Он предлагал за 60 тысяч долларов устроить жителя Томска в Следственный комитет региона.

При этом деньги следовало передавать по частям. В итоге подозреваемый был задержан с поличным при передаче первой части в размере 20 тысяч долларов. Свою вину он признал полностью.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Сейчас проверяется информация о причастности мужчины к другим мошенническим схемам.

Как сообщало Накануне.RU, недавно министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова выступила с заявлением, что некие злоумышленники используют ее имя для совершения мошенничеств. По данным министра, реализуется одна и та же схема: от имени должностных лиц, в том числе и ее, неизвестные обращаются к бизнесменам с предложением профинансировать реализацию нацпроектов. Казакова призвала не поддаваться на провокации и обращаться в правоохранительные органы.

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В Крыму поймали "сотрудника ФСБ", обещавшего за 60 тысяч долларов устроить на работу в СКР

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Теги: ФСБ, Крым, СКР



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