10 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Турция флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Эрдоган попросил Путина "не мешать" действиям Турции в Идлибе

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил президента РФ Владимира Путина не препятствовать действиям турецких сил в Идлибе.
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"Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных один на один с режимом. Мы не можем понять, каковы российские намерения там", - приводит слова Эрдогана "Интерфакс" со ссылкой на издание Daily Sabah.

Президент также отметил, что Турция не рассматривает конфликт в Сирии как возможность расширения своих границ.

Как сообщало Накануне.RU, в пятницу Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор на фоне эскалации конфликта в Идлибе. А сегодня постпред США при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по данной ситуации выступила с резким призывом к России.

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Эрдоган попросил Путина "не мешать" действиям Турции в Идлибе

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Теги: Эрдоган, Путин, Сирия, Турция



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