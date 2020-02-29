Эрдоган попросил Путина "не мешать" действиям Турции в Идлибе

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил президента РФ Владимира Путина не препятствовать действиям турецких сил в Идлибе.

"Я попросил Путина, чтобы Россия оставила турецких военных один на один с режимом. Мы не можем понять, каковы российские намерения там", - приводит слова Эрдогана "Интерфакс" со ссылкой на издание Daily Sabah.

Президент также отметил, что Турция не рассматривает конфликт в Сирии как возможность расширения своих границ.

Как сообщало Накануне.RU, в пятницу Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор на фоне эскалации конфликта в Идлибе. А сегодня постпред США при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по данной ситуации выступила с резким призывом к России.