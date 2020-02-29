В школе на Южном Урале ребенок умер, нагнувшись за упавшей ручкой

На Южном Урале в одной из школ Магнитогорска скончался 9-летний школьник. Свою проверку организовал Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Челябинской области, мальчик умер прямо во время урока. Следователями предварительно установлено, что ребенок страдал хроническим заболеванием.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Проводится экспертиза по установлению точной причины смерти школьника.

В соцсетях сообщается, что все случилось в школе №12. Мальчик нагнулся, чтобы поднять упавшую ручку. После этого он потерял сознание, а затем скончался.