10 Сентября 2020
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Виктор Гончаренко главный тренер ФК Урал (2015) | Фото: fc-ural.ru

ЦСКА остался без главного тренера перед матчем с "Уралом"

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников будет исполнять обязанности главного тренера команды в сегодняшнем матче Российской Премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в официальном Твиттере московского клуба.
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Причина в том, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко (на фото) ранее был дисквалифицирован на два матча чемпионата России (один условно) и оштрафован на 100 тысяч рублей. Поводом стали его эмоциональные высказывания в адрес арбитров в перерыве матча ЦСКА и "Сочи".

Матч 20-го тура ЦСКА – "Урал" состоится сегодня на стадионе "ВЭБ Арена". Начало встречи в 14 часов по московскому времени.

Команды уже назвали свои стартовые составы. У ЦСКА с первых минут на поле выйдут Акинфеев, Фернандес, Карпов, Магнуссон, Васин, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Обляков, Влашич и Чалов.

За "Урал" игру начнут Годзюр, Золотов, Вилюш, Поляков, Кулаков, Бумаль, Димитров, Бикфалви, Егорычев, Кухарчик и Панюков.

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ЦСКА остался без главного тренера перед матчем с "Уралом"

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Теги: ЦСКА, Урал, тренер, составы



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