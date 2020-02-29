10 Сентября 2020
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митинг против мусоросортировочного комплекса в Красноуфимске (2020) | Фото: Эдуард Мансуров

Красноуфимцы, не желающие строительства мусоросортировочного комплекса, потребовали отставки министра

Сегодня в Красноуфимске, который называют уральским Шиесом, состоялся митинг против строительства рядом с городом мусоросортировочного комплекса. На нем была принята резолюция к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Как рассказал Накануне.RU участник митинга, экоюрист Эдуард Мансуров, в мероприятии приняли участие около 500 красноуфимцев. По его словам, люди выразили недовольство тем, что строительство планируется в экологически чистом районе, где находится детский оздоровительный лагерь "Чайка". Мансуров отметил, что ранее Роспотребнадзор запретил возведение комплекса именно на этом месте, но инициатор строительства – ООО "ТБО "Экосервис" – вновь решил вынести этот вопрос на публичные слушания.

митинг против мусоросортировочного комплекса в Красноуфимске(2020)|Фото: Эдуард Мансуров

"Митинг принял резолюцию с требованием к губернатору вмешаться в ситуацию и не допустить строительства объектов мусорной инфраструктуры в данном месте. Также было высказано требование об отставке министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова и о лишении ООО "ТБО "Экосервис" статуса регионального оператора", - рассказал Эдуард Мансуров.

митинг против мусоросортировочного комплекса в Красноуфимске(2020)|Фото: Эдуард Мансуров

Напомним, на этой неделе Смирнов отчитывался перед областным парламентом о преобразованиях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 2019 году и рассказывал о планах на 2020-2025 годы. Однако на острые вопросы депутатов министр предпочел не отвечать.

митинг против мусоросортировочного комплекса в Красноуфимске(2020)|Фото: Эдуард Мансуров

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Красноуфимцы, не желающие строительства мусоросортировочного комплекса, потребовали отставки министра

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Теги: митинг, мусор, строительство, Красноуфимск, отставка, министр



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Ранее 20.02.2020 08:50 Мск Уральцы выйдут на митинг против строительства мусоросортировочного комплекса под Красноуфимском

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