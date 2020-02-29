10 Сентября 2020
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Происшествия Южный ФО В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

СМИ: полет разбившегося в Астраханской области вертолета не был санкционирован

СМИ сообщили, что полет частного вертолета, потерпевшего крушение в Наримановском районе Астраханской области, не был согласован.

Напомним, вечером в пятницу вертолет марки Robinson рухнул в районе села Линейное. Сообщалось, что на борту воздушного судна был пилот.

Как сообщил сегодня источник ТАСС в силовых структурах региона, полет не был санкционирован. Вертолет при падении практически полностью разрушился, а пилот Виктор Климочкин, который являлся также учредителем компании "Аэросоюз-Волгоград", найден погибшим.

В администрации Наримановского района заявили, что пилота наняли люди с базы отдыха в Камызякском районе. Эту информацию подтвердили и на самой базе.

"Мы не нанимали этого пилота, он прилетел, покатал гостей, привез их и улетел один. Все гости на месте. Они из Москвы", - уточнили изданию на базе отдыха.

Свою проверку проводят транспортные следователи. Как сообщили Накануне.RU в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, их специалисты выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств.

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СМИ: полет разбившегося в Астраханской области вертолета не был санкционирован

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Теги: вертолет, крушение, полет, Астраханская область



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