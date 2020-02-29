10 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Следователи допрашивают сотрудников банного комплекса, где во время дня рождения погибли трое

Московские следователи продолжают выяснять обстоятельства инцидента в банном комплексе на юге столицы.

Напомним, в пятницу Instagram-блогер Екатерина Диденко праздновала свой день рождения в данном заведении. Муж девушки бросил в бассейн сухой лед, произошла реакция с водой и выделился углекислый газ. В результате прыгнувшие в бассейн люди начали терять сознание, отравившись газом.

Ранее сообщалось, что погибли двое участников вечеринки, позже стало известно и о третьей жертве. Сама Екатерина осталась жива.

В ГСУ СКР по Москве сегодня официально подтвердили, что погибших трое. Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в рамках работы по делу уже допрошены сотрудники банного комплекса. Сейчас продолжается установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Напомним, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову взять расследование под свой личный контроль.

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Следователи допрашивают сотрудников банного комплекса, где во время дня рождения погибли трое

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Теги: Москва, баня, СКР, погибшие, допрос



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