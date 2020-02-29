Сидите дома: в Роспотребнадзоре призвали отказаться от поездок за границу из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре призвали по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, все это следует сделать в качестве меры защиты от китайского коронавируса.

"Чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое - нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации", - приводит слова Поповой ТАСС.

Она добавила, что в России и за рубежом следует соблюдать базовые правила борьбы с инфекцией, а при малейшем недомогании нужно обратиться за медицинской помощью. Как уточнила глава Роспотребнадзора, оснований для введения обязательного карантина в отношении россиян, приехавших из Италии, на сегодняшний день нет.

В этой европейской стране, по данным на конец 28 февраля, насчитывается 821 инфицированный, а число летальных исходов достигло 21. Анна Попова отметила, что на территории Италии сейчас находятся около 30 тысяч россиян, прибывших туда в качестве туристов.

Напомним, недавний матч Лиги Европы УЕФА с участием миланского "Интера" был сыгран без зрителей из-за вспышки коронавируса.