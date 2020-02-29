США выступили с резким призывом к России по ситуации в сирийском Идлибе

Постпред США при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе выступила с резким призывом к России.

"Мы призываем РФ немедленно посадить ее боевые самолеты. Призываем все сирийские войска и их российских союзников отойти на линии разграничения огня, проведенные в 2018 году", - потребовала Крафт.

Она также заявила, что США поддерживают Турцию "в том, что касается ответа на неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты, которые повлекло гибель турецких солдат". Как пишет РИА Новости, в ответ российский постпред при ООН Василий Небензя (на фото) указал, что инцидент с турками произошел за пределами наблюдательного поста. Дипломат напомнил, что Сирия вправе подавлять террористов, как этого требуют резолюции Совбеза ООН.

Ранее сообщалось о гибели 33 турецких военных во время авиаудара сирийцев, после чего турецкая армия нанесла воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск. В Минобороны РФ заявляли, что сирийская сторона без поддержки ВКС России наносила удары по позициям боевиков.

Как сообщало Накануне.RU, в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор на фоне эскалации конфликта в Идлибе.