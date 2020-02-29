Картина из уральского музея, которая может принадлежать кисти Рубенса, передана на экспертизу

Картина "Оплакивание Христа и положение во гроб" из Ирбитского государственного музея изобразительных искусств, которая, предположительно, принадлежит кисти Рубенса, передана на экспертизу.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, работы будут проведены специалистами крупнейших музейных учреждений России.

"В случае если экспертное заключение подтвердит подлинность картины, в Ирбитском государственном музее будет организована публичная презентация полотна. Безусловно, подтверждение подлинности станет событием мирового значения", - отметили в региональном минкультуры.

Сама экспертиза включает в себя подготовку письменного искусствоведческого заключения, а также химико-физический анализ, позволяющий изучить пигменты, грунт и холст, использованные при создании.

Напомним, что в 2012 году эксперты признали подлинность картины Рубенса "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой", которая также хранится в уральском музее.