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музей культура живопись галерея картина (2007) | Фото: Накануне.ru

Картина из уральского музея, которая может принадлежать кисти Рубенса, передана на экспертизу

Картина "Оплакивание Христа и положение во гроб" из Ирбитского государственного музея изобразительных искусств, которая, предположительно, принадлежит кисти Рубенса, передана на экспертизу.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, работы будут проведены специалистами крупнейших музейных учреждений России.

"В случае если экспертное заключение подтвердит подлинность картины, в Ирбитском государственном музее будет организована публичная презентация полотна. Безусловно, подтверждение подлинности станет событием мирового значения", - отметили в региональном минкультуры.

Сама экспертиза включает в себя подготовку письменного искусствоведческого заключения, а также химико-физический анализ, позволяющий изучить пигменты, грунт и холст, использованные при создании.

Напомним, что в 2012 году эксперты признали подлинность картины Рубенса "Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой", которая также хранится в уральском музее.

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Картина из уральского музея, которая может принадлежать кисти Рубенса, передана на экспертизу

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Теги: Рубенс, картина, экспертиза, музей



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